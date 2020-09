PS5, alla scoperta del DualSense! Teardown che mostra le componenti interne e diversi dettagli (Di lunedì 28 settembre 2020) PS5 e Xbox Series X/S sono arrivate e stanno arrivando nelle mani di diversi membri della stampa, youtuber e influencer ed era solo questione di tempo prima di imbatterci in qualche immagine piuttosto interessante. Protagonista assoluto di queste immagini? Il DualSense, il controller next-gen di Sony pensato per PS5.Sicuramente il Teardown di PS5 è ancora più ambito considerando i diversi punti di domanda che circondano alcuni aspetti della piattaforma Sony ma per il momento dobbiamo accontentarci di un'occhiata da vicino alla periferica che tra l'altro è ancora disponibile al pre-order a differenza della console.Le immagini sono cortesia dell'account Instagram impact controller e ci regalano uno sguardo approfondito a diversi dettagli estetici del controller ma ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) PS5 e Xbox Series X/S sono arrivate e stanno arrivando nelle mani dimembri della stampa, youtuber e influencer ed era solo questione di tempo prima di imbatterci in qualche immagine piuttosto interessante. Protagonista assoluto di queste immagini? Il DualSense, il controller next-gen di Sony pensato per PS5.Sicuramente ildi PS5 è ancora più ambito considerando ipunti di domanda che circondano alcuni aspetti della piattaforma Sony ma per il momento dobbiamo accontentarci di un'occhiata da vicinoperiferica che tra l'altro è ancora disponibile al pre-order a differenza della console.Le immagini sono cortesia dell'account Instagram impact controller e ci regalano uno sguardo approfondito aestetici del controller ma ...

