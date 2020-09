Pirlo: «Preso gol non da Juve. È un punto guadagnato» – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma: le parole del tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma. Queste le parole del tecnico della Juve. PASSO INDIETRO – «Era un rischio prevedibile. Giocavamo contro una grande squadra, sapevamo delle possibili difficoltà. Portiamo a casa un punto positivo, giocando in dieci nel secondo tempo. È un punto guadagnato, queste partite fanno bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Andreaha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma: le parole del tecnico bianconero Andreaha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma. Queste le parole del tecnico della. PASSO INDIETRO – «Era un rischio prevedibile. Giocavamo contro una grande squadra, sapevamo delle possibili difficoltà. Portiamo a casa unpositivo, giocando in dieci nel secondo tempo. È un, queste partite fanno bene». Leggi su Calcionews24.com

