NVIDIA Reflex: latenza più bassa in COD: Warzone con i nuovi driver (Di lunedì 28 settembre 2020) NVIDIA ha appena rilasciato i suoi nuovi driver con il supporto alla tecnologia Reflex per COD: Warzone, mirando ad abbassare significativamente la latenza Durante l’annuncio della sua serie 3000 di schede video, NVIDIA ha introdotto anche la sua nuova tecnologia Reflex, che punta a ridurre al minimo la latenza nei giochi. Proprio oggi sono usciti i nuovi driver 456.55, che aggiungono il supporto della tecnologia a Call of Duty: Warzone e Modern Warfare. NVIDIA: Reflex in Warzone e le altre novità dei driver 456.55 La novità più interessante di questi driver ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 settembre 2020)ha appena rilasciato i suoicon il supporto alla tecnologiaper COD:, mirando ad abre significativamente laDurante l’annuncio della sua serie 3000 di schede video,ha introdotto anche la sua nuova tecnologia, che punta a ridurre al minimo lanei giochi. Proprio oggi sono usciti i456.55, che aggiungono il supporto della tecnologia a Call of Duty:e Modern Warfare.ine le altre novità dei456.55 La novità più interessante di questi...

PCGamingit : Nuovi driver GeForce, DLSS 8K per Control e NVIDIA Reflex su Warzone - - FortniteITLeaks : 'Abbiamo iniziato a distribuire una patch di manutenzione su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Android… - FortniteNewsTG : ???#News??? ???? Siamo consapevoli che NVIDIA Reflex non è abilitato correttamente nella 14.20 per i driver disponibil… - FortniteITLeaks : Siamo consapevoli che NVIDIA Reflex non è abilitato correttamente in 14.20 per i driver disponibili e risolveremo q… - ReGamertron : RT @notebookitalia: Grazie alla funzione Nvidia Reflex Latency Analyzer e all'alto refresh rate (360Hz), il nuovo gaming monitor MSI Oculux… -

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA Reflex NVIDIA Reflex: latenza più bassa in COD: Warzone con i nuovi driver tuttoteK NVIDIA Reflex: latenza più bassa in COD: Warzone con i nuovi driver

NVIDIA ha appena rilasciato i suoi nuovi driver con il supporto alla tecnologia Reflex per COD: Warzone, mirando ad abbassare significativamente la latenza.

Nuovi Driver Game Ready di GeForce disponibili

Il nostro ultimo driver GeForce Game Ready abilita il supporto NVIDIA Reflex nei titoli blockbuster Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone.

NVIDIA ha appena rilasciato i suoi nuovi driver con il supporto alla tecnologia Reflex per COD: Warzone, mirando ad abbassare significativamente la latenza.Il nostro ultimo driver GeForce Game Ready abilita il supporto NVIDIA Reflex nei titoli blockbuster Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone.