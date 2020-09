Hauge: "Milan? Ci sono contatti. Sarebbe una grande chance" (Di lunedì 28 settembre 2020) OSLO, NORVEGIA, - Jens Petter Hauge aspetta e incrocia le dita. Il 20enne talento norvegese del Bodo/Glimt, messosi in luce nel recente confronto di Europa League col Milan , è finito nel mirino ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) OSLO, NORVEGIA, - Jens Petteraspetta e incrocia le dita. Il 20enne talento norvegese del Bodo/Glimt, messosi in luce nel recente confronto di Europa League col, è finito nel mirino ...

AntoVitiello : #Hauge a Nrk: '#Milan? So che ci sono contatti. A loro è piaciuto ciò che hanno visto quando li abbiamo incontrati,… - DiMarzio : #Milan, il punto su #Hauge: possibile anche l'arrivo a metà dicembre - AntoVitiello : #Milan, a inizio settimana previsti nuovi contatti con gli agenti di #Hauge, fiducia per la chiusura dell'operazion… - 90Valla : RT @86_longo: ?? Tra oggi e domani previsto summit tra il #Milan e l'agente di #Hauge per provare a chiudere ????? - clikservernet : Hauge conferma tutto: “Il Milan? Sarebbe entusiasmante, ma dipende dal mio club” -