Harry e Meghan, 112 milioni per un reality show. Inglesi infuriati: “Ipocrita” (Di lunedì 28 settembre 2020) Harry e Meghan Markle hanno abbandonato il Regno Unito e la Famiglia Reale a causa dell’intrusione dei media britannici nella loro vita privata. Un attacco mediatico che, secondo i duchi di Sussex, non permetteva loro di avere una vita normale. Gli Inglesi, dunque, si aspettavano che la coppia mantenesse un basso profilo, ma i contratti di lavoro milionari con la televisione e le case produttrici stanno indignando l’opinione pubblica. Adesso si parla perfino di un reality show. Harry e Meghan: l’accordo da 112 milioni sconvolge gli Inglesi Il The Sun ha lanciato un nuovo scoop che riguarda Harry e Meghan Markle. La coppia avrebbe firmato un accordo da ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020)Markle hanno abbandonato il Regno Unito e la Famiglia Reale a causa dell’intrusione dei media britannici nella loro vita privata. Un attacco mediatico che, secondo i duchi di Sussex, non permetteva loro di avere una vita normale. Gli, dunque, si aspettavano che la coppia mantenesse un basso profilo, ma i contratti di lavoro milionari con la televisione e le case produttrici stanno indignando l’opinione pubblica. Adesso si parla perfino di un: l’accordo da 112sconvolge gliIl The Sun ha lanciato un nuovo scoop che riguardaMarkle. La coppia avrebbe firmato un accordo da ...

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan Harry e Meghan parlando di politica hanno violato (anche) l accordo con la regina Vanity Fair Italia Principe Harry e Meghan Markle: un reality per raccontare il loro impegno filantropico

Non è dato per certo, ma la notizia rimbalza veloce da più parti: il principe Harry (36 anni) e Meghan Markle (39) avrebbero accettato di girare un reality per Netflix per "consentire alle persone di ...

