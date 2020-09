ESCLUSIVA – Gianluca Carbone su Giustino: “Ha trasformato la sofferenza in voglia di vincere, siamo contenti” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il protagonista del tennis italiano di questo lunedì 28 settembre non può che essere Lorenzo Giustino, capace di sconfiggere Corentin Moutet al quinto set per 18-16 dopo sei ore e cinque minuti di match, approdando al secondo turno del Roland Garros 2020. Il suo allenatore, Gianluca Carbone, ha raccontato in ESCLUSIVA a Sportface.it ciò che si cela dietro questa storica vittoria, ripercorrendo quanto accaduto nell’ultimo anno: “Purtroppo il problema principale è stato l’infortunio avuto l’anno scorso, che ha interrotto una sequenza positiva di risultati ma anche di obiettivi raggiunti in termini di crescita mentale. Questa cosa ha destabilizzato un po’ tutta la situazione, non solo perché è stato fermo ma soprattutto perché il gomito gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Il protagonista del tennis italiano di questo lunedì 28 settembre non può che essere Lorenzo, capace di sconfiggere Corentin Moutet al quinto set per 18-16 dopo sei ore e cinque minuti di match, approdando al secondo turno del Roland Garros 2020. Il suo allenatore,, ha raccontato ina Sportface.it ciò che si cela dietro questa storica vittoria, ripercorrendo quanto accaduto nell’ultimo anno: “Purtroppo il problema principale è stato l’infortunio avuto l’anno scorso, che ha interrotto una sequenza positiva di risultati ma anche di obiettivi raggiunti in termini di crescita mentale. Questa cosa ha destabilizzato un po’ tutta la situazione, non solo perché è stato fermo ma soprattutto perché il gomito gli ...

monica_paolini : RT @Publispei: In esclusiva il promo della serie #IoTiCercherò, una serie crime firmata #Publispei, con @GassmanGassmann e #MayaSansa, in o… - 1969_gianluca : RT @VirginRadioIT: Questa sera dalle 21:00 @Alteria_Ste presenta in ESCLUSIVA RADIOFONICA lo speciale #VirginRadioRockLive dedicato ai @foo… - gianluca_latini : RT @casciavit_85: In esclusiva l'esame di Suarez...@Resenzatrono che ne pensi sto giro ti ho battuto ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVA Gianluca La magia della batteria. Intervista esclusiva al giovane Gianluca Brugnano Dea Notizie MERCATO - Il Napoli pesca in casa Bari: tre rinforzi per le giovanili

Si crea l’asse Napoli-Bari, due club che appartengono alla famiglia De Laurentiis. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, il Napoli porta a casa tre rinforzi g ...

Dieci domande sulla innovativa tecnologia Responsive di Salewa

Per comprendere meglio questa tecnologia invisibile e innovativa, abbiamo realizzato un supplemento di indagine con i responsabili Salewa dello sviluppo di questa tecnologia: Gianluca Accardi, respons ...

Si crea l’asse Napoli-Bari, due club che appartengono alla famiglia De Laurentiis. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, il Napoli porta a casa tre rinforzi g ...Per comprendere meglio questa tecnologia invisibile e innovativa, abbiamo realizzato un supplemento di indagine con i responsabili Salewa dello sviluppo di questa tecnologia: Gianluca Accardi, respons ...