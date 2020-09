EPICBLUE SWIMRUN punta alla sensibilizzazione sul tema degli oceani puliti con un secondo evento di alto profilo previsto per il 27 settembre

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) FINALE LIGURE, Italia, 27, 2020 /PRNewswire/Questa domenica la Meridian Adventure Race ospiterà ildella garaa Finale Ligure per sensibilizzare il pubblico sull'inquinamento da plastica. I proventi saranno destinati all'organizzazione no profit internazionale Plastic Oceans.rappresenta la passione per la tutelache è al centro dei valori della famosa Meridian Adventure Group, una delle organizzazioni più esclusive al mondo, in prima linea nelle esperienzeche. I principali atleti di nuoto si sfideranno in una competizione rispettosa dell'ambiente, spingendo al contempo i limiti della resistenza umana nella spettacolare cornice di questa ...