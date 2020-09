Direttore ADM | Marcello Minnena | “Un patto con le Istituzioni contro l’illegalità”

Leggi su leurispes

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dal lavoro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolto durante l’emergenza Covid alla continua sinergia con le Forze dell’ordine con l’unico obiettivo di garantire la salute pubblica, dalla protezione del Made in Italy all’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate fino al contrasto al gioco illegale. Il ruolo dell’ADM raccontato nella videointervista alGenerale,Minenna, realizzata da Emilio Albertario per la nostra rivista online.Minenna,Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 27 gennaio di quest’anno. A meno di nove mesi dall’inizio di questa esperienza, un bilancio: cosa va bene, cosa manca, cosa si farà? Sicuramente abbiamo affrontato un momento molto difficile per l’Agenzia ...