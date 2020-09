Dal Cotugno: «Virus, paghiamo l’alta densità di popolazione e le condizioni socio-abitative precarie» (Di lunedì 28 settembre 2020) La situazione dei contagi in Campania è allarmante. La nostra regione è prima in Italia per rapporto tamponi/positivi. Tanto che il governatore De Luca ha istituito l’obbligo di mascherina all’aperto e minacciato di chiudere tutto se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi giorni. Libero riporta le parole del direttore del dipartimento Malattie infettive del Cotugno di Napoli, Rodolfo Punzi. Attribuisce l’aumento dei contagi alle particolari condizioni abitative. «Inizialmente, cioè dopo la fase del lockdown, i contagi che abbiamo registrato erano di importazione, sostanzialmente dovuti ai rientri dalle vacanze all’estero. Oggi no, la maggior parte dei casi accertati avviene in famiglia. Dentro casa, tra i parenti. In Campania, ma lo stesso discorso vale per tutto il Sud, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) La situazione dei contagi in Campania è allarmante. La nostra regione è prima in Italia per rapporto tamponi/positivi. Tanto che il governatore De Luca ha istituito l’obbligo di mascherina all’aperto e minacciato di chiudere tutto se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi giorni. Libero riporta le parole del direttore del dipartimento Malattie infettive deldi Napoli, Rodolfo Punzi. Attribuisce l’aumento dei contagi alle particolari. «Inizialmente, cioè dopo la fase del lockdown, i contagi che abbiamo registrato erano di importazione, sostanzialmente dovuti ai rientri dalle vacanze all’estero. Oggi no, la maggior parte dei casi accertati avviene in famiglia. Dentro casa, tra i parenti. In Campania, ma lo stesso discorso vale per tutto il Sud, ...

