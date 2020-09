CorSport | finora la vera sorpresa della stagione è Lozano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il Corriere dello Sport celebra il risveglio di, autore ieri, contro il Genoa, di una prestazione impeccabile e anchesua prima doppietta da quando veste la maglia del Napoli. “Tequila bum bum: uno e due, tutto d’un fiato. Doppio: non era mai accaduto da quando è azzurra la sua vita. Mai. E a dirla bene il Chucky non aveva mai neanche conquistato questo spazio e questa fiducia nell’era Gattuso: scommessa vinta, da entrambi. Insieme: allenatore e allievo“. Il quotidiano sportivo scrive che è proprio il messicano la. “Il sospetto, comunque, è chelasia proprio lui, Hirving: ...

