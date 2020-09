Collezione record di Funko Pop! vale il Guinness dei primati (Di lunedì 28 settembre 2020) Colleziona oltre 5000 Funko Pop! ed entra nel Guinness dei primati: la storia di Paul Scardino, assistente sociale ospedaliero della Virginia Oltre 5.000 figurine ‘Funko Pop!’ collezionate in 3 anni sono valse ad un uomo americano l’entrata nel Guinness World record. Nell’estate del 2017 Paul Scardino, assistente sociale ospedaliero della Virginia, ha ricevuto in regalo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Colleziona oltre 5000ed entra neldei: la storia di Paul Scardino, assistente sociale ospedaliero della Virginia Oltre 5.000 figurine ‘’ collezionate in 3 anni sono valse ad un uomo americano l’entrata nelWorld. Nell’estate del 2017 Paul Scardino, assistente sociale ospedaliero della Virginia, ha ricevuto in regalo… L'articolo Corriere Nazionale.

Gianpergliamici : @CliffBurton6528 L'unica cosa che so è che si dovrebbe giocare in 11, tutti per la stessa squadra, non in 10 per un… -