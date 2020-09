Bolla d’aria calda nel Nord Africa, indisturbata potrebbe dare noie all’Italia (Di lunedì 28 settembre 2020) Una massa d’aria rovente, amplissima si estende nel deserto NordAfricano, indisturbata, pronta ad essere richiamata verso Nord dalle basse pressioni oceaniche che si avvicineranno in Europa. Soprattutto all’inizio delle stagioni intermedie, e l’autunno lo è, le basse pressioni che vengono dall’Oceano Atlantico, raggiungendo il Mediterraneo occidentale e la Spagna, sono solite richiamare verso Nord aria caldissima proveniente dal Sahara. Queste possono determinare fulminee ondate di calore nelle regioni mediterranee, dove la temperatura può salire in poche ore sino a valori estivi. Da qualche giorno stiamo approfondendo un’analisi dove valutiamo la possibilità di un’ondata di calore piuttosto consistente durante il mese di ottobre su ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Una massa d’aria rovente, amplissima si estende nel desertono,, pronta ad essere richiamata versodalle basse pressioni oceaniche che si avvicineranno in Europa. Soprattutto all’inizio delle stagioni intermedie, e l’autunno lo è, le basse pressioni che vengono dall’Oceano Atlantico, raggiungendo il Mediterraneo occidentale e la Spagna, sono solite richiamare versoaria caldissima proveniente dal Sahara. Queste possono determinare fulminee ondate di calore nelle regioni mediterranee, dove la temperatura può salire in poche ore sino a valori estivi. Da qualche giorno stiamo approfondendo un’analisi dove valutiamo la possibilità di un’ondata di calore piuttosto consistente durante il mese di ottobre su ...

meteogiornaleit : BOLLA d'Aria rovente che potrebbe influenzare l'Italia. Il Mediterraneo non si è raffreddato, resta caldo. Rischio… - andreaseperso : @stefaspo Un termine che cmq non rappresenta bene ciò che dici. Per me bolla è solo quella finanziaria, oltre che l… - ConcettaCarell1 : Condivido, ma preoccuparsi solo della scuola quando fuori dalla scuola il mondo è una giungla non serve a granché.… - paola124291 : RT @loriana34406751: @carlaruocco1 @repubblica Non si esponga troppo, potrebbe finire tutto in una bolla d'aria, come tutte le altre volte.… - loriana34406751 : @carlaruocco1 @repubblica Non si esponga troppo, potrebbe finire tutto in una bolla d'aria, come tutte le altre vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolla d’aria Crest: “Bolle d'aria”, nel borgo col Dragobruco e al MuDi “Kirikù” Corriere di Taranto