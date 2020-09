BE (Deluxe Edition) è il nuovo album dei BTS: la data e tutti i dettagli (Di lunedì 28 settembre 2020) Uscirà entro la fine del 2020 il nuovo album dei BTS annunciato nelle ultime ore dalla Big Hit Entertainment. I Bangtan Boys hanno da poco polverizzato le classifiche con il singolo Dynamite, prima vera anticipazione del disco che, a questo giro, presenta tante novità. Il nuovo album dei BTS In primo luogo, come annuncia l’etichetta su una nota pubblicata online, ascolteremo il disco “più BTS di sempre”. Il titolo sarà BE (Deluxe Edition) e sarà disponibile a partire dal 20 novembre 2020. Le novità consistono principalmente in un coinvolgimento diretto della band nelle fasi di preparazione del disco, dal design della copertina al concept, fino agli arrangiamenti e al sound dell’album. Ce ne eravamo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Uscirà entro la fine del 2020 ildei BTS annunciato nelle ultime ore dalla Big Hit Entertainment. I Bangtan Boys hanno da poco polverizzato le classifiche con il singolo Dynamite, prima vera anticipazione del disco che, a questo giro, presenta tante novità. Ildei BTS In primo luogo, come annuncia l’etichetta su una nota pubblicata online, ascolteremo il disco “più BTS di sempre”. Il titolo sarà BE () e sarà disponibile a partire dal 20 novembre 2020. Le novità consistono principalmente in un coinvolgimento diretto della band nelle fasi di preparazione del disco, dal design della copertina al concept, fino agli arrangiamenti e al sound dell’. Ce ne eravamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Deluxe Edition I BTS annunciano l'uscita del nuovo album "BE (Deluxe Edition)" MTV.IT "BE (Deluxe Edition)" è il nuovo album dei BTS

I BTS stanno tornando con un nuovo album. Si chiama "BE (Deluxe Edition)" e sarà disponibile a partire dal 20 novembre prossimo (con pre-order da lunedì 28 settembre). Questo è quello che si legge nel ...

