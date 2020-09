Ares Gate, Ursula Andress scrive a Dagospia: “Ignobile infangare la reputazione” (Di lunedì 28 settembre 2020) Pensavamo che dall’Ares Gate potessero venire fuori scenari infernali, come quelli che del resto, Massimiliano Morra e Adua del Vesco avevano descritto nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ma, visto che a quanto pare in quel di Mediaset nessuno potrà parlare di tutto questo, fuori parlano invece attori che hanno conosciuto Teodosio Losito e Alberto Tarallo e vogliono schierarsi dalla loro parte, smentendo in tutto e per tutto le parole di Adua e Massimiliano. Lo ha fatto Manuela Arcuri questa mattina e sempre da Dagospia lo fa anche Ursula Andress che scrive una lettera per spiegare quello che lei, da assidua frequentatrice della casa di Losito e Tarallo, ha visto. Al momento quindi, più che emergere scenari inquietanti, emergono racconti di chi smentisce in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) Pensavamo che dall’potessero venire fuori scenari infernali, come quelli che del resto, Massimiliano Morra e Adua del Vesco avevano descritto nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ma, visto che a quanto pare in quel di Mediaset nessuno potrà parlare di tutto questo, fuori parlano invece attori che hanno conosciuto Teodosio Losito e Alberto Tarallo e vogliono schierarsi dalla loro parte, smentendo in tutto e per tutto le parole di Adua e Massimiliano. Lo ha fatto Manuela Arcuri questa mattina e sempre dalo fa anchecheuna lettera per spiegare quello che lei, da assidua frequentatrice della casa di Losito e Tarallo, ha visto. Al momento quindi, più che emergere scenari inquietanti, emergono racconti di chi smentisce in ...

trash_italiano : Se l'Ares Gate fosse scoppiato da Maria, a quest'ora Tar4llo sarebbe seduto di fronte a Gemma, muto, piazzato a corteggiarla. #GFVIP - GiorgiaDM_94 : RT @perchetendenza: 'Manuela Arcuri': Per la sua intervista a Dagospia e in particolare per le sue dichiarazioni sul caso Ares Gate https:/… - Corriere : Ares-gate, lo scandalo sulla setta dei vip che scuote lo spettacolo - TweetNotizie : Ares Gate, Manuela Arcuri rompe il silenzio: «Essere riconoscenti è un dovere». E su Gabriel Garko... - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Ares Gate, Manuela Arcuri scredita le accuse contro Tarallo: 'non si fa così, mi sembra una gogna!' -