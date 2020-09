Anna Mazzamauro e il difficile rapporto con Paolo Villaggio: «Era cattivello. Faceva sentire gli altri a disagio» (Di lunedì 28 settembre 2020) Anna Mazzamauro non ha bisogno di presentazioni, il suo nome è diventato leggenda grazie ai clamorosi film di Fantozzi. Lei era l’inimitabile Signorina Silvani. Il suo personaggio le è rimasto addosso come un’etichetta, ma nel corso degli ultimi anni si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha raccontato i dietro le quinte dei film che l’hanno resa famosa. “Paolo Villaggio era un po’ cattivello. Aveva la cattiva abitudine di far sentire a disagio gli altri attori”, queste le parole di Anna Mazzamauro. Ospite a Oggi è un altro giorno ha avuto modo di raccontare altri piccoli aneddoti e dettagli sul rapporto con suo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020)non ha bisogno di presentazioni, il suo nome è diventato leggenda grazie ai clamorosi film di Fantozzi. Lei era l’inimitabile Signorina Silvani. Il suo personaggio le è rimasto addosso come un’etichetta, ma nel corso degli ultimi anni si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha raccontato i dietro le quinte dei film che l’hanno resa famosa. “era un po’. Aveva la cattiva abitudine di fargliattori”, queste le parole di. Ospite a Oggi è un altro giorno ha avuto modo di raccontarepiccoli aneddoti e dettagli sulcon suo ...

SilvyValerie : RT @ElisaDospina: Anna Mazzamauro:” Io mi trovo bellissima. Io ho vinto sull’imbecillità degli altri” Immensa. #OggiEUnAltroGiorno @RaiUno - gianfra_valenti : RT @ValeSantaSubito: Su Rai1 stanno intervistando Anna Mazzamauro e per l’ennesima volta le parlano della sua bruttezza. Ma come si fa a es… - KyriakosJabo : Anna Mazzamauro, col suo 'caratteraccio', la vedrei bene a Ballando! #oggièunaltrogiorno - RobertoGranai : RT @ElisaDospina: Anna Mazzamauro:” Io mi trovo bellissima. Io ho vinto sull’imbecillità degli altri” Immensa. #OggiEUnAltroGiorno @RaiUno - ValeSantaSubito : Su Rai1 stanno intervistando Anna Mazzamauro e per l’ennesima volta le parlano della sua bruttezza. Ma come si fa a essere così insensibili? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Mazzamauro Anna Mazzamauro contro Pino Strabioli, gag in diretta: “Non dico cosa sei perché siamo in diretta” Tv Fanpage Anna Mazzamauro e il difficile rapporto con Paolo Villaggio: «Era cattivello. Faceva sentire gli altri a disagio»

Anna Mazzamauro si racconta ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Il suo matrimonio, il suo personaggio e il rapporto con Villaggio.

Anna Mazzamauro contro Pino Strabioli, gag in diretta: “Non dico cosa sei perché siamo in diretta”

Un momento divertente con Anna Mazzamauro nello studio di Oggi è un altro giorno. La storica attrice interpreta della signorina Silvani nella saga di Fantozzi è entrata in studio attaccando Pino Strab ...

Anna Mazzamauro si racconta ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Il suo matrimonio, il suo personaggio e il rapporto con Villaggio.Un momento divertente con Anna Mazzamauro nello studio di Oggi è un altro giorno. La storica attrice interpreta della signorina Silvani nella saga di Fantozzi è entrata in studio attaccando Pino Strab ...