Ucraina | cinema | il Misff di Montecatini fa tappa a Kiev

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 settembre 2020) IlInternational Short Film Festival scalda i motori in vista dell’edizione 2020, prevista dal 24 al 28 di ottobre, con un tour di presentazione delle sue attività e di rafforzamento delle sue partnership con il mondo delinternazionale. Il presidente dalla manifestazionetografica, Marcello Zeppi, dopo essere intervenuto al festival di Venezia in veste di membro della commissione di internazionalizzazione AFIC (Associazione Festival Italiani) e come giurato, ha chiuso la due giorni dei “Days” al Festival Kiff Kinolitopys di, con cui ilha stretto una collaborazione pluriennale. Un altro tassello della rete internazionale sviluppata dallo storico festival pistoiese dei cortometraggi, che ogni ...