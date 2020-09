Serie C, i risultati della prima giornata. Bene il Bari, ko Palermo e Samb (Di domenica 27 settembre 2020) La prima giornata in Serie C si è chiusa con risultati davvero sorprendenti. Sconfitte per Palermo, Perugia e SamBenedettese, squadre accreditate per il salto di categoria. Questi i risultati della prima giornata nei tre gironi:GIRONE AAlbinoleffe-Livorno 0-0Carrarese-Pro Patria 0-0Olbia-Pontedera 0-1Piacenza-Grosseto 0-2Pistoiese-Alessandria 1-1Lucchese-Pergolettese 3-3Pro Vercelli-Novara 1-0Renate-Como 2-3Girone BCarpi-SamBenedettese 2-0Feralpisalò-Arezzo 2-1Gubbio-Modena 0-2Padova-Imolese 0-1Triestina-Matelica 0-1Fermana-Mantova 0-1Perugia- AJ Fano 2-2Ravenna-Südtirol 1-2Virtus Verona-Cesena 1-1Girone CCatania-Paganese 1-1Teramo-Palermo 2-0Trapani-Casertana ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) LainC si è chiusa condavvero sorprendenti. Sconfitte per, Perugia e Samdettese, squadre accreditate per il salto di categoria. Questi inei tre gironi:GIRONE AAlbinoleffe-Livorno 0-0Carrarese-Pro Patria 0-0Olbia-Pontedera 0-1Piacenza-Grosseto 0-2Pistoiese-Alessandria 1-1Lucchese-Pergolettese 3-3Pro Vercelli-Novara 1-0Renate-Como 2-3Girone BCarpi-Samdettese 2-0Feralpisalò-Arezzo 2-1Gubbio-Modena 0-2Padova-Imolese 0-1Triestina-Matelica 0-1Fermana-Mantova 0-1Perugia- AJ Fano 2-2Ravenna-Südtirol 1-2Virtus Verona-Cesena 1-1Girone CCatania-Paganese 1-1Teramo-2-0Trapani-Casertana ...

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - ItaSportPress : Serie B, i risultati della prima giornata - - R0B100 : @AgostinoCannel2 @MasterAb88 Non saprei ma è stato tutto troppo improvviso, poi è vero non era molto vista in turch… - ItaSportPress : Serie C, i risultati della prima giornata. Bene il Bari, ko Palermo e Samb - - msn_italia : Serie A oggi live. Risultati e classifica della giornata 2 -