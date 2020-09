Resident Evil Infinite Darkness svelato da Netflix, sarà un film CGI con protagonisti Leon e Claire (Di domenica 27 settembre 2020) La serie Resident Evil non è estranea ai progetti multimediali all'infuori dei videogiochi: dal survival horror di Capcom sono nati diversi spin-off di varia natura, come romanzi, lungometraggi in CGI e perfino una longeva serie cinematografica hollywoodiana con protagonista Milla Jovovich.Il franchise ha sicuramente "le mani in pasta" un po' ovunque e ora, con il recente soft-reboot di Resident Evil 7, il quale ha riportato l'attenzione sul lato horror della serie, è finalmente arrivato il momento di buttarsi su un altro esperimento.La popolare piattaforma streaming Netflix Portogallo ha infatti svelato l'arrivo di un nuovo film, realizzato interamente in CGI, intitolato Resident Evil Infinite ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 settembre 2020) La serienon è estranea ai progetti multimediali all'infuori dei videogiochi: dal survival horror di Capcom sono nati diversi spin-off di varia natura, come romanzi, lungometraggi in CGI e perfino una longeva serie cinematografica hollywoodiana con protagonista Milla Jovovich.Il franchise ha sicuramente "le mani in pasta" un po' ovunque e ora, con il recente soft-reboot di7, il quale ha riportato l'attenzione sul lato horror della serie, è finalmente arrivato il momento di buttarsi su un altro esperimento.La popolare piattaforma streamingPortogallo ha infattil'arrivo di un nuovo, realizzato interamente in CGI, intitolato...

alstromoon : non vedo l'ora finalmente tutte le mie conoscenze apprese attraverso resident evil e the walking dead avranno modo… - Eurogamer_it : #ResidentEvilInfiniteDarkness svelato da #Netflix, sarà un film CGI con protagonisti Leon e Claire. - IGNitalia : La divisione portoghese di Netflix potrebbe aver erroneamente anticipato l'annuncio di… - DarioConti1984 : Resident Evil: Infinite Darkness, Netflix svela a sorpresa il primo trailer - Aggiornata - LeatherBigWolf : @MPTILC1 Perché i videogiochi ti fanno male? E soprattutto quali? Miei preferiti: The last of us (1,2) Residen… -