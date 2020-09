(Di domenica 27 settembre 2020) . La partita trasembra nata sotto una cattiva stella. Prima il rinvio dalle 15 alle 18 per la positività di Perin e quindi bisogna spettare l’esito dei tamponi degli altri calciatori del(Schoene positivo). Susi è abbattuto un fortissimo temporale. Bisogna capire la tenuta del terreno di gioco. Altrimenti, la partita sarebbe rinviata. L'articolo ilsta.

napolista : Nubifragio su Napoli, a rischio Napoli-Genoa Bisogna verificare le condizioni del terreno di gioco. La partita pot… - EasySoccerNews : RT @EasySoccerNews: Nubifragio a Napoli: crolla tettoia alla Pignasecca, ragazza ferita. Le immagini dei danni in città: Dieci minuti di pi… - infoitinterno : Nubifragio a Napoli oggi, crolla gazebo alla Pignasecca - infoitinterno : Napoli, tragedia sfiorata alla Pignasecca: crolla una tettoia a causa del nubifragio, ferita una ragazza [FOTO & VI… - infoitinterno : Nubifragio a Napoli: crolla tettoia alla Pignasecca, ragazza ferita. Danni in tutta la città -

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragio Napoli

La provincia di Varese è tra le più colpite dall'ondata di maltempo, con scuole danneggiate, strade interrotte per alberi caduti, stalle e fienili allagati.A Rosignano Marittimo, in provincia di Livor ...Napoli, 26 Settembre – Il violento nubifragio abbattutosi venerdì su Napoli ha provocato grossi danni. A farne le spese soprattutto la Pignaseca, letteralmente devastata dal maltempo. Ovunque, in quel ...