Napoli Genoa 3-0 LIVE: Mertens chiude la partita (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Genoa si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Genoa 3-0 MOVIOLA 57′ TRIS Napoli – Gli azzurri calano il tris. Errore in uscita del Genoa. Palla recuperata da Zielinski che serbe Mertens. Il belga ha tutto il tempo per mirare e calciare da fuori area e mettere il pallone alle spalle di Marchetti. 54′ Doppio cambio Genoa – Escono Pellegrini e Zajc, entrano Ghiglione e Pandev. 53′ Tiro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-0 MOVIOLA 57′ TRIS– Gli azzurri calano il tris. Errore in uscita del. Palla recuperata da Zielinski che serbe. Il belga ha tutto il tempo per mirare e calciare da fuori area e mettere il pallone alle spalle di Marchetti. 54′ Doppio cambio– Escono Pellegrini e Zajc, entrano Ghiglione e Pandev. 53′ Tiro ...

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - 19marino74 : RT @ParticipioPart: ULTIM'ORA - Genoa, Schone non è partito per Napoli: 'leggermente positivo al Covid-19!' Ma che re’ nu vin leggermente… - MassyGrifo : Napoli-Genoa 3-0 Mertens. La difesa rossoblu assente su questo gioco. -