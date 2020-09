Madam | «Vorrei fare la funzionaria in Questura | per aiutare quelli umiliati come me»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 settembre 2020) Repubblica intervista Danielle Fréderique. Figlia di genitori camerunensi, è in Italia da quando aveva 7 anni. E’ cresciuta nel nostro Paese, ha studiato in Italia, è campionessa italiana di lancio del peso (titolo che ha vinto cinque volte), ma non può vestire la maglia italiana perché non ha diritto alla cittadinanza. Quando è scoppiato il caso dell’esame falso di Suarez, si è sfogata sui social. Non è giusto essere trattati da extracomunitari di serie B, ha detto. Perché doveva reagire, spiega. «Leggo di un esame farsa per la cittadinanza a Suárez. Io dei miei 23 anni ne ho passati 16 in Italia, sto per laurearmi in Comunicazione, vinco titoli italiani e ho la prospettiva di ottenere la cittadinanza nel 2030».racconta la sua ...