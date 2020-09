Lo smartworking ora funziona anche per i minatori ma attenti a non diventare ‘smart-sfruttati’ (Di domenica 27 settembre 2020) Il modo in cui lavoriamo sta cambiando più velocemente del previsto, a causa dell’emergenza sanitaria. È piuttosto evidente. Però Marco Bentivogli, ex segretario nazionale della Federazione italiana metalmeccanici (Fim Cisl), intervenuto durante Nobìlita (il festival della cultura del lavoro tenutosi a Bologna, a cura di FiordiRisorse e SenzaFiltro), mi ha aiutato a capire in quale misura lo smart working stia già cominciando a sfondare – a prescindere dell’emergenza Covid che l’ha sdoganato – anche nel settore manifatturiero. Nel suo intervento, ha ricordato che sono già all’opera gli smart-operai: fanno funzionare le macchine a distanza. E ha citato l’esempio della Cina: lì esistono smart-minatori che dall’esterno pilotano le macchine che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Il modo in cui lavoriamo sta cambiando più velocemente del previsto, a causa dell’emergenza sanitaria. È piuttosto evidente. Però Marco Bentivogli, ex segretario nazionale della Federazione italiana metalmeccanici (Fim Cisl), intervenuto durante Nobìlita (il festival della cultura del lavoro tenutosi a Bologna, a cura di FiordiRisorse e SenzaFiltro), mi ha aiutato a capire in quale misura lo smart working stia già cominciando a sfondare – a prescindere dell’emergenza Covid che l’ha sdoganato –nel settore manifatturiero. Nel suo intervento, ha ricordato che sono già all’opera gli smart-operai: fannore le macchine a distanza. E ha citato l’esempio della Cina: lì esistono smart-che dall’esterno pilotano le macchine che ...

