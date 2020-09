La proposta francese: “Lockdown dall’1 al 20 dicembre” (Di domenica 27 settembre 2020) Un lockdown di venti giorni, dal primo al 20 dicembre, pensato appositamente per salvare il Natale dalla possibile recrudescenza della pandemia di coronavirus. È questa la proposta che scuote la Francia lanciata da Esther Duflo e Anhijit Banerjee in un editoriale pubblicato dal quotidiano Le Monde. Alla base della teoria dei due economisti, entrambi vincitori … La proposta francese: “Lockdown dall’1 al 20 dicembre” InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 27 settembre 2020) Un lockdown di venti giorni, dal primo al 20 dicembre, pensato appositamente per salvare il Natale dalla possibile recrudescenza della pandemia di coronavirus. È questa lache scuote la Francia lanciata da Esther Duflo e Anhijit Banerjee in un editoriale pubblicato dal quotidiano Le Monde. Alla base della teoria dei due economisti, entrambi vincitori … La: “Lockdown dall’1 al 20 dicembre” InsideOver.

Francia: lockdown prima di Natale? La proposta di 2 Nobel per festeggiare in santa pace

Lockdown dall’1 al 20 dicembre per fare il Natale in santa pace: lo propongono (per la Francia) due premi Nobel. Un “lockdown d’Avvento”, dall’1 al 20 dicembre in Francia. Lockdown preventivo per far ...

