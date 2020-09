La Luna? E’ più radioattiva del previsto (Di domenica 27 settembre 2020) Durante le missioni Apollo gli astronauti erano dotati di strumenti per misurare la radioattività presente sulla Luna, ma per qualche ragione questi dati non giunsero mai a terra. Ora, grazie alla missione spaziale robotica cinese Chang’e 4, atterrata sul lato oscuro della Luna all’inizio del 2019, si è potuto misurare con precisione i livelli di radiazione presenti sul suo suolo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances. Le radiazioni presenti sulla Luna sono circa 200 volte superiori a quelle presenti sulla superficie terrestre e da 5 a 10 volte superiori a quelle a cui si viene esposti durante un volo transcontinentale. Sono anche 2,6 volte superiori a quelle a cui è esposta la Stazione Spaziale Internazionale. La radiazione è l’energia che viene emessa ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Durante le missioni Apollo gli astronauti erano dotati di strumenti per misurare la radioattività presente sulla, ma per qualche ragione questi dati non giunsero mai a terra. Ora, grazie alla missione spaziale robotica cinese Chang’e 4, atterrata sul lato oscuro dellaall’inizio del 2019, si è potuto misurare con precisione i livelli di radiazione presenti sul suo suolo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances. Le radiazioni presenti sullasono circa 200 volte superiori a quelle presenti sulla superficie terrestre e da 5 a 10 volte superiori a quelle a cui si viene esposti durante un volo transcontinentale. Sono anche 2,6 volte superiori a quelle a cui è esposta la Stazione Spaziale Internazionale. La radiazione è l’energia che viene emessa ...

