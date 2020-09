La crostata di crema e mascarpone | morbidissima e con un dolcissimo ripieno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 27 settembre 2020) La friabiledicon unIl dolce che ti proponiamo oggi è una pasta frolla arricchita da una sontuosa farcia dipasticcera e. Si tratta di una ricetta molto facile da preparare e che ha il suo maggior punto di forza in una straordinaria morbidezza e cremosità. La friabiledicon unGli ingredienti Ti servono questi ingredienti: 300 grammi di farina doppio zero; 90 grammi di zucchero a velo; 5 grammi di lievito per dolci; la scorza grattugiata di un mezzo limone; un cucchiaino di essenza alla vaniglia; 140 grammi di burro spezzettato; un uovo intero; 150 millilitri ...