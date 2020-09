Genoa, altro caso di coronavirus: Schone positivo non parte per Napoli (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo Mattia Perin, in casa Genoa anche Lasse Schone è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è stata la società ligure che può, invece, essere più serena per quanto riguarda il resto della squadra che sta bene ed è risultata negativa.Genoa: Schone positivocaption id="attachment 864725" align="alignnone" width="594" Schone (Getty Images)/captionIl regista danese del Genoa non è partito questa mattina per Napoli dove è in programma la gara della seconda giornata di Serie A alle 18.00. A seguito del secondo giro supplementare di tamponi effettuato ieri notte, il centrocampista non si è visto col resto della squadra. Schone è ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo Mattia Perin, in casaanche Lasseè risultatoal. A comunicarlo è stata la società ligure che può, invece, essere più serena per quanto riguarda il resto della squadra che sta bene ed è risultata negativa.caption id="attachment 864725" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionIl regista danese delnon è partito questa mattina perdove è in programma la gara della seconda giornata di Serie A alle 18.00. A seguito del secondo giro supplementare di tamponi effettuato ieri notte, il centrocampista non si è visto col resto della squadra.è ...

