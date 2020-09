Gazzetta | Gattuso alternerà Meret e Ospina per tutta la stagione I due accettano a malincuore

(Di domenica 27 settembre 2020) Oggi, contro il Genoa, tra i pali del Napoli ci sarà. L’esordio, domenica scorsa, era invece toccato ad. Secondo quanto scrive ladello Sport, l’alternanza tra i due portieri è ciò cheha deciso di effettuare perla. Una decisione che i due portieri hanno accettato, ma a. “L’alternanza tra i portieri rientra nei metodi della gestione di Rino, così com’era accaduto anche nella passata. Una condizione che i due numeri uno hanno accettato, magari a, ma col sorriso, per non turbare il gruppo. Un qualcosa di inusuale per la nostra serie A, il Napoli è l’unica squadra che ...

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a delineare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Genoa, in programma domani 27 settembre. In porta Alex Meret. La difesa vedrà pr ...