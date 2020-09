Formula 1, GP Sochi: vince Bottas, Leclerc conclude sesto (Di domenica 27 settembre 2020) Formula 1, si è concluso da poco il Gran Premio di Sochi, in Russia. Grandissima gara di Valtteri Bottas, che conquista il gradino più alto del podio. Leclerc sesto, Vettel fuori punti Si è appena concluso un altro grande weekend di gara. La Formula 1 ha fatto tappa in Russia, in occasione del Gran Premio … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 27 settembre 2020)1, si è concluso da poco il Gran Premio di, in Russia. Grandissima gara di Valtteri, che conquista il gradino più alto del podio., Vettel fuori punti Si è appena concluso un altro grande weekend di gara. La1 ha fatto tappa in Russia, in occasione del Gran Premio … L'articolo proviene da .

