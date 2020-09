FORMAZIONI Verona Udinese: ci sono Lasagna e Okaka dal 1′ (Di domenica 27 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: FORMAZIONI Verona Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Verona-Udinese, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/2021. Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. Allenatore: Luca Gotti Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/2021. Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric(3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Coulibaly, Zeegelaar;. Allenatore: Luca Gotti Leggi su Calcionews24.com

