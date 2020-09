Favilli, primo gol in Serie A per l’attaccante del Verona (Di domenica 27 settembre 2020) Andrea Favilli, attaccante del Verona, ha segnato al 57′ il suo primo gol in Serie A nel match contro l’Udinese Andrea Favilli, attaccante attualmente in forza al Verona, ha segnato il suo primo gol in Serie A al 57′ del match contro l’Udinese. Il giocatore ex Genoa è andato finalmente a segno nel corso della sua ventisettesima presenza in Serie A. Nelle altre ventisei presenze Favilli non aveva mai realizzato un gol: ora spera di essersi finalmente sbloccato dopo un lungo digiuno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Andrea, attaccante del, ha segnato al 57′ il suogol inA nel match contro l’Udinese Andrea, attaccante attualmente in forza al, ha segnato il suogol inA al 57′ del match contro l’Udinese. Il giocatore ex Genoa è andato finalmente a segno nel corso della sua ventisettesima presenza inA. Nelle altre ventisei presenzenon aveva mai realizzato un gol: ora spera di essersi finalmente sbloccato dopo un lungo digiuno. Leggi su Calcionews24.com

