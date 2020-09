F2 a Sochi, Sprint Race: che botto Ghiotto-Aitken! Gara cancellata: Schumi 3°, Ilott 7° (Di domenica 27 settembre 2020) L'incidente 'da film' al curvone del Parco Olimpico tra Luca Ghiotto e Jack Aitken, porta alla distruzione delle barriere e alla cancellazione definitiva della Sprint Race. Con la bandiera rossa, Mick ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 settembre 2020) L'incidente 'da film' al curvone del Parco Olimpico tra Lucae Jack Aitken, porta alla distruzione delle barriere e alla cancellazione definitiva della. Con la bandiera rossa, Mick ...

andrea_gardenal : RT @P300it: F2 | GP Russia: sprint race interrotta per l’incidente di Ghiotto e Aitken, vince Zhou ? di Federico Benedusi ?? - Gazzetta_it : F2 a Sochi, Sprint Race: che botto Ghiotto-Aitken! Gara cancellata: Schumi 3°, Ilott 7° - GWR_SMM : RT @P300it: F2 | GP Russia: sprint race interrotta per l’incidente di Ghiotto e Aitken, vince Zhou ? di Federico Benedusi ?? - P300it : F2 | GP Russia: sprint race interrotta per l’incidente di Ghiotto e Aitken, vince Zhou ? di Federico Benedusi ??… -