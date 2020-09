Egitto, Patrick Zaki resterà in carcere fino al 7 ottobre (Di domenica 27 settembre 2020) Patrick George Zaki resterà in carcere a Il Cairo almeno fino al 7 ottobre. Lo ha reso noto una sua legale, Hoda Nasrallah, sintetizzando l'esito dell'udienza sul prolungamento della custodia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020)Georgeresterà ina Il Cairo almenoal 7. Lo ha reso noto una sua legale, Hoda Nasrallah, sintetizzando l'esito dell'udienza sul prolungamento della custodia ...

Patrick George Zaki resta in carcere. Almeno fino al 7 ottobre. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah: non si tratta però di un prolungamento della custodia cautelare, ha precisato, ma di un r ...

Patrick George Zaki resterà in carcere a Il Cairo almeno fino al 7 ottobre. Lo ha reso noto una sua legale, Hoda Nasrallah, sintetizzando l'esito dell'udienza sul prolungamento della custodia ...

