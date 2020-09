Egitto, ennesimo rinvio per Patrick Zaky: resta in carcere. Nuova udienza il 7 ottobre (Di domenica 27 settembre 2020) Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio, rimane in carcere: nella Nuova udienza del processo che si è tenuta ieri 26 settembre in Egitto, alla quale il giovane non era presente, si è deciso un nuovo rinvio, al 7 ottobre. Quello annunciato oggi è un “rinvio” dell’udienza e non un “prolungamento” della custodia cautelare in quanto il giovane era assente “per motivi di sicurezza”. I “motivi di sicurezza” sono legati a un sanguinoso tentativo di evasione di condannati a morte avvenuto giorni fa dal carcere di Tora, all’estrema ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020), lo studente egiziano dell’Università di Bologna ininda febbraio, rimane in: nelladel processo che si è tenuta ieri 26 settembre in, alla quale il giovane non era presente, si è deciso un nuovo, al 7. Quello annunciato oggi è un “” dell’e non un “prolungamento” della custodia cautelare in quanto il giovane era assente “per motivi di sicurezza”. I “motivi di sicurezza” sono legati a un sanguinoso tentativo di evasione di condannati a morte avvenuto giorni fa daldi Tora, all’estrema ...

Per ammutolire le opposizioni il regime di Lukashenko usa armi digitali sofisticate comprate anche da paesi democratici. Tra i fornitori l’azienda Sandvine che le vende anche all’Egitto di Al Sisi Lo ...

In Egitto nuove proteste guidate dall’attore Mohamed Ali contro il dittatore Al Sisi

Dopo la pacificazione sociale di gennaio con il rilascio della quasi totalità dei detenuti politici arrestati per le proteste anti governative del settembre 2019, sembrava che l'attore Mohamed Ali, fu ...

