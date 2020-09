Dwayne Johnson sostiene Joe Biden: "Ecco perché mi schiero per la prima volta" (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Dwayne Johnson ha condiviso un VIDEO nel quale si schiera con Joe Biden e spiega il perché ha scelto per la prima volta di sostenere pubblicamente un candidato alle presidenziali. In un VIDEO condiviso su Twitter, Dwayne Johnson spiega i motivi per cui sostiene Joe Biden e Kamala Harris come nuovo presidente e vicepresidente USA e perché ha scelto per la prima volta di schierarsi pubblicamente a favore di un candidato. Manca poco più di un mese alla fatidica data delle elezioni statunitensi, fissate per il 3 novembre 2020. Ecco perché in queste settimane sono sempre di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020)ha condiviso unnel quale si schiera con Joee spiega il; ha scelto per ladi sostenere pubblicamente un candidato alle presidenziali. In uncondiviso su Twitter,spiega i motivi per cuiJoee Kamala Harris come nuovo presidente e vicepresidente USA e; ha scelto per ladi schierarsi pubblicamente a favore di un candidato. Manca poco più di un mese alla fatidica data delle elezioni statunitensi, fissate per il 3 novembre 2020.; in queste settimane sono sempre di ...

