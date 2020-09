Cioccolato bianco | 5 ricette imperdibili

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 settembre 2020) A differenza del cioccolato al latte e fondente, che – se declinati e abbinati nel modo giusto – possono farci compagnia nei mesi caldi, il cioccolato bianco ci mette più nel mood autunnale. Siete d’accordo? Sappiamo bene che è tra i meno apprezzati (è innegabilmente molto dolce e spesso stucchevole) ma noi vi suggeriamo alcune ricette imperdibili in cui lo amerete senza dubbio alcuno: abbiamo puntato ad accostamenti che ne esaltassero l’aroma, consistenze in cui questo cioccolato si trova particolarmente a proprio agio, spezie e sapidità tali da smussarne la dolcezza e non farvi stancare del suo sapore.