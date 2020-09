Cast e personaggi de L’Allieva 3, al via il 27 settembre su Rai1: trame primi episodi (Di domenica 27 settembre 2020) Al via Cast e personaggi de L’Allieva 3, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi tornano protagonisti in quella che potrebbe essere l’ultima stagione dell’amata fiction Rai. Gli episodi sono basati sui romanzi Un po’ di follia in primavera e Arabesque di Alessia Gazzola. Dodici episodi in sei prime serate per la serie, coprodotta da RaiFiction ed EndemolShine Italy, in onda da domenica 27 settembre. Alice Allevi non è più un’allieva: la specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale a tutti gli effetti come il suo mentore e ora anche fidanzato, il dott. Claudio Conforti. Per lei si aprono nuovi spiragli lavorativi, stimolati anche dall’ingresso della nuova “Suprema” dell’Istituto di Medicina Legale, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Al viade L’Allieva 3, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi tornano protagonisti in quella che potrebbe essere l’ultima stagione dell’amata fiction Rai. Glisono basati sui romanzi Un po’ di follia in primavera e Arabesque di Alessia Gazzola. Dodiciin sei prime serate per la serie, coprodotta da RaiFiction ed EndemolShine Italy, in onda da domenica 27. Alice Allevi non è più un’allieva: la specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale a tutti gli effetti come il suo mentore e ora anche fidanzato, il dott. Claudio Conforti. Per lei si aprono nuovi spiragli lavorativi, stimolati anche dall’ingresso della nuova “Suprema” dell’Istituto di Medicina Legale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cast personaggi We Are Who We Are, il cast e i personaggi: generazioni a confronto Sky Tg24 Jump Force: arriva Hiei da Yu degli Spettri

Il nuovo personaggio ad aggiungersi al cast di Jump Force arriva da un classico del manga, si tratta infatti di Hiei da Yu degli spettri ( o Yu Yu Hakusho) ...

Lost in Space – Perduti nello spazio: la trama e il cast del film di fantascienza

Celebre film di fantascienza del 1998, Lost in Space - Perduti nello spazio è basato sull'omonima serie televisa degli anni Sessanta.

