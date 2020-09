C' è stato un momento stanotte Pretelli | la confidenza sulla Gregoraci | cos' è successo dopo il taglio delle regia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) Il flirt tra Elisabettae Pierpaolosi sta facendo sempre più intrigante col passare dei giorni al Grande Fratello Vip. I due ci cercano, si guardano, ogni tanto si ritagliano dei momenti più intimi: come la scorsa notte, quando lui ha fatto capolino nel letto di lei mentre tutti gli altri dormivano. Si sono però sentiti solo dei bisbigli,diché laha staccato: c'; chi parla di un bacio non ripreso, ma per ora sembra da escludere, dato chequesta mattina si; confidato con Adua Del Vesco a riguardo. “Mi ha detto che non riusciva a dormire perché non le ho dato la buonanotte - ha rivelato - c'era un attimo in cui ci guardavamo in maniera molto ...