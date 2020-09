Amazon | annunciate le videocamere di sicurezza wireless Blink

Leggi su tuttotek

(Di domenica 27 settembre 2020)annunciaOutdoor e Indoor, la sua nuova serie didiFull HDe con autonomia fino a 2 anni Nella giornata di ieriha annunciato la sua nuova serie didi, ovviamente con supporto ad Alexa. Sono disponibili sia la versione Indoor, per gli interni, che la Outdoor per gli esterni, ed entrambe arrivano al Full HD e a ben 2 anni di autonomia.: archiviazione, batteria e Alexa Le nuove telecamere supportano la registrazione in 1080p, la visione notturna a infrarossi, il rilevamento del movimento e l’audio bidirezionale. Utilizzando l’appHome Monitor, si ...