90° Minuto compie 50 anni – Ferruccio Gard ricorda i magnifici 7: "Suscitavamo simpatia e interesse anche dei non appassionati"

L'idea di Novantesimo Minuto venne a tre giornalisti Rai: Paolo Valenti, il volto con cui si tende giustamente a identificare la trasmissione, Maurizio Barendson e Remo Pascucci. La coppia Valenti-Barendson condusse le prime sei stagioni, poi Valenti guidò il programma – marchiato ormai 90º Minuto – in solitaria fino alla scomparsa del conduttore nel 1990. La prima puntata della trasmissione, che faceva vedere i gol del campionato già nel tardo pomeriggio della domenica, andò in onda il 27 settembre 1970. Cinquant'anni fa, in quasi totale assenza di pubblicità ad anticipare l'evento. Il successo arrivò comunque. Nella seconda metà dei Settanta e poi soprattutto negli Ottanta. I corrispondenti dai vari campi entrarono nelle case degli italiani, regalando non ...

