Torino | idea Joao Pedro per la trequarti

Il Torino si prepara al difficilissimo match contro l'Atalanta. Un calendario iniziale non facile per i sabaudi che, dopo la sconfitta esterna contro la Fiorentina, dovranno affrontare la terza forza del campionato (in numeri), la quale è forte anche del riposo avuto lo scorso turno. Alle difficoltà fisiche e tecniche, ci si mette di mezzo anche la tattica. Marco Giampaolo però, alla vigilia della partita, non si è detto preoccupato. Il tecnico, intanto, attende un rinforzo per la sua trequarti con il nome di Joao Pedro sempre più in vista: "Siamo ancora lontani dalla mia visione di calcio, ne sono consapevole … Mi rende fiducioso vedere come i calciatori si allenano e come cercano di mettere in pratica il mio pensiero. Questo mi conforta perché so che con ...

