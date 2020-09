Stadi aperti | gli esperti chiedono prudenza | Spadafora sta con la Figc

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 settembre 2020) La partita del calcio si gioca al momento sul fatto re campo. Già perché la priorità della Federcalcio al momento è far ritornare il pubblico alloo per risollevare, almeno per il momento, le sorti economiche delle società. Ma se in un primo momento si era sperato che l’ok del governo potesse arrivare in fretta, gli entusiasmi sono stati spenti dal ministro della Salute Speranza e dalla sottosegretaria Zampa. Il calcio al momento non è un priorità, c’è prima la scuola. Questa volta però non ha voluto commettere passi falsi il ministro dello Sportche ha sposato la causa dellae delle leghe contrapponendosi di fatto a Speranza. È stato infatti lo stessoa fomentare i governatori delle regioni facendoli ...