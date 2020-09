Serie B: blitz Empoli a Frosinone. Gioiello Menez, è 1-1 a Salerno (Di sabato 26 settembre 2020) Continua la prima giornata di Serie B, dopo lo 0-0 di ieri tra Monza e Spal. L’Ascoli passa subito in vantaggio a Brescia, ma Donnarumma rimette le cose a posto. Vittoria in trasferta per l’Empoli, che fa 0-2 sul campo del Frosinone. Pareggio tra Salernitana e Reggina: segna Menez, ma i padroni di casa pareggiano dopo un minuto. È 0-0 invece nelle altre partite. Tutti i risultati di oggi: Brescia-Ascoli 1-1 (Cavion 1′, Donnarumma 32′)Cosenza-Entella 0-0Frosinone-Empoli 0-2 (Moreo 5′, La Mantia 57′)Lecce-Pordenone 0-0Pescara-Chievo 0-0Salernitana-Reggina 1-1 (Menez 83′, Casasola 84′) Alle 16, Venezia-Vicenza. Domani Cremonese-Cittadella (h 15) e Reggiana-Pisa (h 21). L’Empoli ha ora 3 punti in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Continua la prima giornata diB, dopo lo 0-0 di ieri tra Monza e Spal. L’Ascoli passa subito in vantaggio a Brescia, ma Donnarumma rimette le cose a posto. Vittoria in trasferta per l’, che fa 0-2 sul campo del. Pareggio tra Salernitana e Reggina: segna, ma i padroni di casa pareggiano dopo un minuto. È 0-0 invece nelle altre partite. Tutti i risultati di oggi: Brescia-Ascoli 1-1 (Cavion 1′, Donnarumma 32′)Cosenza-Entella 0-00-2 (Moreo 5′, La Mantia 57′)Lecce-Pordenone 0-0Pescara-Chievo 0-0Salernitana-Reggina 1-1 (83′, Casasola 84′) Alle 16, Venezia-Vicenza. Domani Cremonese-Cittadella (h 15) e Reggiana-Pisa (h 21). L’ha ora 3 punti in ...

Mattia Perin ha il coronavirus, il portiere del Genoa non è asintomatico: ha la febbre. Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al coronavirus dopo un tampone effettuato questa mattin ...

Niente stadi aperti al 25%. “Non ci sono le condizioni per aumentare il pubblico” dice il Comitato Tecnico Scientifico aggiungendo che si vedrà a metà ottobre. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) su ...

