Semaforo, adesso cambia tutto: così si rischiano più multe (Di sabato 26 settembre 2020) Valentina Dardari La durata del Semaforo giallo sarà solo di 3 secondi. Polemiche da più fronti sul nuovo codice della strada Il Semaforo giallo adesso avrà una durata di soli tre secondi. Questa è una delle novità previste nel nuovo codice della strada, in discussione nella Commissione Trasporti della Camera. Novità che però sembra non piacere molto. Secondo l’Aci, Automobile club d’Italia, “non c'è una durata standard. A 50 chilometri all'ora, servono 26 metri per frenare”. L'analisi L’ingegnere Enrico Pagliari, dirigente dell'area tecnica Aci, come riportato da La Nazione, ha curato una simulazione sullo spazio di arresto, che somma il tempo di reazione e la frenata. Ecco le diversità a seconda della velocità: a 30 all'ora, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Valentina Dardari La durata delgiallo sarà solo di 3 secondi. Polemiche da più fronti sul nuovo codice della strada Ilgialloavrà una durata di soli tre secondi. Questa è una delle novità previste nel nuovo codice della strada, in discussione nella Commissione Trasporti della Camera. Novità che però sembra non piacere molto. Secondo l’Aci, Automobile club d’Italia, “non c'è una durata standard. A 50 chilometri all'ora, servono 26 metri per frenare”. L'analisi L’ingegnere Enrico Pagliari, dirigente dell'area tecnica Aci, come riportato da La Nazione, ha curato una simulazione sullo spazio di arresto, che somma il tempo di reazione e la frenata. Ecco le diversità a seconda della velocità: a 30 all'ora, ...

MarziaLoreti : ma adesso volete anche decidere sulla durata del giallo di un semaforo?Perchè conoscete il traffico di tutte le cit… - AltairLouis : Dopo il tentativo di far dare le multe agli Operatori Ecologici adesso è la volta del semaforo 'giallo' con durata… - Paolo_VBC : @Solo_La_Lazio Attendiamo adesso il semaforo verde dall’indicedi liquiditá - willycuba65 : quando sta per cominciare la MotoGP, sta per accedersi il semaforo per lo start e lei te se piazza davanti e te fa… - LucioGambirasio : Adesso esce il semaforo e cominciamo a sbattere i coperchi delle pentole #solitiignoti -