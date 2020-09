Risultati Serie C | 1ª giornata | il programma completo e le classifiche

(Di sabato 26 settembre 2020)C – Inizia il campionato diC. Si scende in campo per la prima, dopo lo sciopero annunciato dall’AIC e poi scongiurato. Tante anche quest’anno le squadre importanti coinvolte nei tre gironi di Lega Pro: dal Modena alla Triestina, dal Perugia al Bari, dal Catania al Catanzaro. Gare spalmate su diversi giorni e diversi orari. Di seguito ile le. GIRONE A Sabato 26 settembre ore 20,45 Lecco-Giana Erminio Domenica 27 settembre ore 15 AlbinoLeffe-Livorno Carrarese-Pro Patria Olbia-Pontedera Piacenza-Grosseto Pistoiese-Alessandria ore 17,30 Lucchese-Pergolettese Pro Vercelli-Novara Renate-Como Lunedì 28 settembre ore 20,45 Juventus U23-Pro Sesto LA ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Napoli-Genoa spostata alle 18.00 Si attendono risultati tamponi della squadra ligure… - SkySport : Napoli-Genoa posticipata alle 18 di domani: i liguri attendono i risultati dei tamponi - SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - bayyanlislife : RT @love_canyaman: Una serie che ogni venerdì ha ottenuto ottimi risultati, un cast di attori bravissimi. Non meritava questo trattamento.… - Margher15344295 : RT @love_canyaman: Una serie che ogni venerdì ha ottenuto ottimi risultati, un cast di attori bravissimi. Non meritava questo trattamento.… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie

Cragno 6,5: sui due gol segnati dalla Lazio non può veramente farci nulla. Per il resto, come al solito, il portiere dei rossoblu è l’ultimo a mollare. Si supera in due conclusioni di Milinkovic. Fara ...Buona la prima per la Lazio, che apre il suo campionato battendo il Cagliari 2-0 alla Sardegna Arena. I biancocelesti, all’esordio in Serie A (la prima giornata rinviata con l’Atalanta verrà recuperat ...