Quando lo spreco fa infuriare: esplode la vasca e 50mila litri di vino rosso finiscono in strada (Di sabato 26 settembre 2020) Il silos che esplode e un fiume di vino rosso da buttare via. È quello che è successo in Spagna, all’azienda vinicola Vitivinos, a Villamalea, Quando la vasca che contiene il vino, per ragioni ancora da accertare, è esplosa e circa 50mila litri sono finiti in strada. Video Facebook/Jose Garcia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Il silos chee un fiume dida buttare via. È quello che è successo in Spagna, all’azienda vinicola Vitis, a Villamalea,lache contiene il, per ragioni ancora da accertare, è esplosa e circasono finiti in. Video Facebook/Jose Garcia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Quando lo spreco fa infuriare: esplode la vasca e 50mila litri di vino rosso finiscono in strada - IIrimea : @GraziaC5 @Penelop02897772 Fammi il piacere, vai per la tua strada, non hai niente di intelligente da dire, ed io n… - dolcevendettax : che spreco disumano non baciarci da un po’ possiamo fare fuoco come nelle banlieues possiamo fare bella storia stor… - BenecomuneNet : Bando Startup Economia Civile: Feed from Food. Quando la lotta allo spreco diventa pet food>> - PrincessIrene99 : Pensi davvero di avere scelta quando si tratta di me??? Resistermi è impossibile, uno spreco inutile di energia. Sei… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando spreco Quando lo spreco fa infuriare: esplode la vasca e 50mila litri di vino rosso finiscono in strada Il Fatto Quotidiano Perché Luca Zaia non si merita il consenso che ha

Con il 76,8% alle elezioni regionali, Luca Zaia è stato eletto governatore del Veneto per la terza volta. Il più votato di sempre, forte di un consenso che sicuramente l'emergenza coronavirus ha raffo ...

Sos sanità a Codogno, pronto soccorso allo sbando: "Mi hanno mandato a casa con un infarto in corso"

È uno spreco", hanno fatto notare molti utenti ... che si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stato improvvisamente avvicinato da un coetaneo e aggredito senza motivo, colpito con ...

Con il 76,8% alle elezioni regionali, Luca Zaia è stato eletto governatore del Veneto per la terza volta. Il più votato di sempre, forte di un consenso che sicuramente l'emergenza coronavirus ha raffo ...È uno spreco", hanno fatto notare molti utenti ... che si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stato improvvisamente avvicinato da un coetaneo e aggredito senza motivo, colpito con ...