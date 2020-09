Psg, Verratti: “Amo questo club e voglio diventarne calciatore con più presenze…” (Di sabato 26 settembre 2020) Marco Verratti giura amore al Paris Saint-Germain. Arrivato giovanissimo, il centrocampista italiano è diventato un punto fermo della squadra parigina tanto da diventarne simbolo e leader indiscusso. Intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club francese in vista della trasferta di campionato contro il Reims, l'ex Pescara ha parlato della sua carriera con la maglia parigina e del percorso intrapreso in questi anni.Verratti: "voglio diventare calciatore con più presenze del club"caption id="attachment 1019945" align="alignnone" width="615" Verratti Psg (twitter Psg)/caption"Essere entrato nella top-5 dei giocatori con più presenze nel Psg significa molto per me, è bellissimo. Significa che abbiamo passato molti anni ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Marcogiura amore al Paris Saint-Germain. Arrivato giovanissimo, il centrocampista italiano è diventato un punto fermo della squadra parigina tanto dasimbolo e leader indiscusso. Intervenuto ai microfoni della tv ufficiale delfrancese in vista della trasferta di campionato contro il Reims, l'ex Pescara ha parlato della sua carriera con la maglia parigina e del percorso intrapreso in questi anni.: "diventarecon più presenze del"caption id="attachment 1019945" align="alignnone" width="615"Psg (twitter Psg)/caption"Essere entrato nella top-5 dei giocatori con più presenze nel Psg significa molto per me, è bellissimo. Significa che abbiamo passato molti anni ...

