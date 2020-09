Per Matteo Salvini, Suarez è un «calciatore della Juve» (Di sabato 26 settembre 2020) Lapsus freudiano che però, da un tifoso di calcio come Matteo Salvini, proprio non ci aspettavamo. Eppure, nel corso della puntata di Porta a Porta del 23 settembre, il leader della Lega Salvini su Suarez ha commesso una gaffe che, visti anche i risvolti successivi delle indagini e l’apertura del fascicolo da parte della giustizia sportiva, fa abbastanza sorridere. LEGGI ANCHE > Cosa diceva il docente dopo l’esame di Suarez e cosa dicono le intercettazioni Salvini su Suarez, la gaffe: «Ho letto del calciatore della Juve» Matteo Salvini stava parlando con Bruno Vespa di alcune questioni legate ai ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 settembre 2020) Lapsus freudiano che però, da un tifoso di calcio come, proprio non ci aspettavamo. Eppure, nel corsopuntata di Porta a Porta del 23 settembre, il leaderLegasuha commesso una gaffe che, visti anche i risvolti successivi delle indagini e l’apertura del fascicolo da partegiustizia sportiva, fa abbastanza sorridere. LEGGI ANCHE > Cosa diceva il docente dopo l’esame die cosa dicono le intercettazionisu, la gaffe: «Ho letto delstava parlando con Bruno Vespa di alcune questioni legate ai ...

LegaSalvini : RINCARO DELLE TASSE SUL GASOLIO PER 5 MILIARDI, #SALVINI ACCUSA: 'NON È IL MOMENTO DI BASTONARE GLI ITALIANI' - LegaSalvini : ++ #SALVINI SOTTO ACCUSA ANCHE PER OPEN ARMS. REPUBBLICA: NUOVA INDAGINE DOPO IL CASO GREGORETTI ++ - matteosalvinimi : ?? INTERVISTA AL “CORRIERE” “Se guardo i risultati elettorali, vedo che il primo partito in Parlamento, il M5S, è s… - prochipirina : ban per matteo che prende il succo d’ace - TortoricAurelio : RT @frances79154863: Mario Monti ammette: “Il governo PD-M5S è nato per fermare Matteo Salvini che attaccava l’Unione Europea”. -