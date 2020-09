Ora il Covid-19 è acqua passata: Briatore a Monaco con la Campbell (Di sabato 26 settembre 2020) Francesca Galici Grandi sorrisi tra Flavio Briatore e Naomi Campbell nell'ultimo post Instagram dell'imprenditore, ormai fuori dal tunnel del Covid: la Venere Nera è andato a trovarlo nella sua residenza di Monaco Flavio Briatore ha definitivamente chiuso il capitolo Covid ed è ufficialmente tornato alla sua routine quotidiana. L'imprenditore, che in realtà non ha mai smesso di lavorare nemmeno durante il periodo dell'isolamento, subito dopo il secondo tampone positivo ha fatto ritorno a Montecarlo, sua residenza abituale, e da qui ha ripreso a pieno le redini del suo impero. La sua routine si è interrotta a fine agosto, con la corsa in ospedale al San Raffaele di Milano e il ricovero, durante il quale è stata appurata la positività ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Francesca Galici Grandi sorrisi tra Flavioe Naominell'ultimo post Instagram dell'imprenditore, ormai fuori dal tunnel del: la Venere Nera è andato a trovarlo nella sua residenza diFlavioha definitivamente chiuso il capitoloed è ufficialmente tornato alla sua routine quotidiana. L'imprenditore, che in realtà non ha mai smesso di lavorare nemmeno durante il periodo dell'isolamento, subito dopo il secondo tampone positivo ha fatto ritorno a Montecarlo, sua residenza abituale, e da qui ha ripreso a pieno le redini del suo impero. La sua routine si è interrotta a fine agosto, con la corsa in ospedale al San Raffaele di Milano e il ricovero, durante il quale è stata appurata la positività ...

borghi_claudio : Che bello... pure il volo COVID FREE da Fiumicino. Una bella ravanata nel naso prima della partenza, esito dopo mez… - Corriere : Covid in Francia, ora la Costa Azzurra paga l'estate senza limiti - Corriere : ???? ULTIM'ORA – Aumento dei casi per l'ottava settimana di fila - unoenessunoe : All'ospedale di #Como, davanti il padiglione #Covid, si stanno preparando i tendoni per un pre triage. Perché con l… - bsmg2019 : RT @ErDuca79: @myrtamerlino Il covid è un normale virus voltiamo pagina, il non parlarne lo fara sparire dalle vostre menti ossessionate e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Covid Ultim'Ora COVID: Chiusa una scuola a Taranto. Oggi 3 casi in provincia, 90 in tutta la Puglia Grottaglie in rete C’è Brescia-Ascoli, la Serie B

Le porte restano chiuse per quasi tutti: oggi al Rigamonti, per il debutto alle ore 14 contro l’Ascoli ... impegnati in prima linea contro il Covid) i mille posti sugli spalti concessi dal ...

Covid. Scuola: DOPO IL lockdown, l’IC Taverna riparte in presenza e in sicurezza

CATANZARO, 26 SETT - Giovedì 24 Settembre 2020, ore 8,30: suona la campanella per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, dell’Istituto Comprensivo Taverna, guidato d ...

Le porte restano chiuse per quasi tutti: oggi al Rigamonti, per il debutto alle ore 14 contro l’Ascoli ... impegnati in prima linea contro il Covid) i mille posti sugli spalti concessi dal ...CATANZARO, 26 SETT - Giovedì 24 Settembre 2020, ore 8,30: suona la campanella per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, dell’Istituto Comprensivo Taverna, guidato d ...