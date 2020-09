Mistero in ospedale | donna senza memoria da 3 mesi è convinta di essere Julia Roberts

positanonews : Penisola sorrentina, il mistero della 25enne ubriaca all’ospedale: ipotesi stupro, ma lei smentisce tra le #news… - iltirreno : Mistero sull'identità di una donna, che ha circa 40 anni: è arrivata a luglio al pronto soccorso senza documenti - LaStampa : Mistero sull'identità di una donna, che ha circa 40 anni: è arrivata a luglio al pronto soccorso senza documenti. - mariacarla1963 : RT @MamolkcsMamol: Roma, medicinali ma anche soldi e oggetti dei pazienti: il mistero dei furti all'ospedale Sant'Eugenio - MamolkcsMamol : Roma, medicinali ma anche soldi e oggetti dei pazienti: il mistero dei furti all'ospedale Sant'Eugenio… -

Ultime Notizie dalla rete : Mistero ospedale

Positanonews

Era arrivata ubriaca al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia) lo scorso luglio, senza documenti e sostenendo di essere l'attrice Julia Roberts. Ed ora, a due mesi di distanza, è ancora mis ...VIGEVANO - «Era innocua, non disturbava, non chiedeva niente a nessuno. Anche per questo è rimasta per circa un mese e mezzo a dormire in sala d'attesa». Così un medico del Pronto soccorso dell'ospeda ...