LIVE – Lecco-Giana Erminio 1-0, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di sabato 26 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Lecco-Giana Erminio, match della prima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di sabato 26 settembre: i padroni di casa sono reduci dal quindicesimo posto dell’anno scorso, gli ospiti invece avevano perso il playout prima di essere riammessi a completamento organici. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le formazioni ufficiali: Lecco: Bertinato; Merli Sala, Malgrati, Capoferri; Celjak, Marotta, Galli, Purro, D’Anna; Capogna, Mastroianni. Giana Erminio: Zanellati; Perico, Montesano, Marchetti, De Maria; Pinto, Dalla Bona; Greselin, Palazzolo, ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della prima giornata delA di. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di sabato 26 settembre: i padroni di casa sono reduci dal quindicesimo posto dell’anno scorso, gli ospiti invece avevano perso il playout prima di essere riammessi a completamento organici. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le formazioni ufficiali:: Bertinato; Merli Sala, Malgrati, Capoferri; Celjak, Marotta, Galli, Purro, D’Anna; Capogna, Mastroianni.: Zanellati; Perico, Montesano, Marchetti, De Maria; Pinto, Dalla Bona; Greselin, Palazzolo, ...

ftg_soccer : GOAL! Lecco in Italy Serie C: Girone A Lecco 1-0 Giana Erminio GOAL! Everton in Chile Primera Division Everton 1-1… - martinezfcb1899 : RT @DiMarzio: ??#Legnago su Bulevardi ??#Iocolano ufficiale al #Lecco ??#Calciomercato #SerieC e #SerieD LIVE - DiMarzio : ??#Legnago su Bulevardi ??#Iocolano ufficiale al #Lecco ??#Calciomercato #SerieC e #SerieD LIVE - infoitinterno : ELEZIONI, RISULTATI 'LIVE': CIRESA NON ARRIVA AL 50%, LECCO VERSO IL BALLOTTAGGIO? - infoitinterno : ELEZIONI, RISULTATI 'LIVE': MANDELLO RICONFERMA FASOLI, LECCO VERSO IL BALLOTTAGGIO? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lecco LECCO-GIANA 1-0 PARZIALE SECONDO TEMPO - Calcio Live La Provincia di Lecco RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: in campo per gli anticipi! Live score

Protagonista nei primi risultati della Serie C sarà la Legnago Salus, una delle tante neopromosse al terzo campionato italiano, che man mano conosceremo tutte sempre meglio in queste prima giornate. S ...

LECCO-GIANA TUTTO PRONTO PER RIPARTIRE DIRETTA WEB SABATO DALLE 20,45

Mister D'Agostino è pronto a far ripartire il Lecco alla conquista della serie C. O, almeno, questa è la speranza. Si giocherà ancora a porte chiuse, ma se non altro si giocherà. Il temuto sciopero de ...

Protagonista nei primi risultati della Serie C sarà la Legnago Salus, una delle tante neopromosse al terzo campionato italiano, che man mano conosceremo tutte sempre meglio in queste prima giornate. S ...Mister D'Agostino è pronto a far ripartire il Lecco alla conquista della serie C. O, almeno, questa è la speranza. Si giocherà ancora a porte chiuse, ma se non altro si giocherà. Il temuto sciopero de ...